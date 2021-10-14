2021/10/14 | 10:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ih8JoV6Wv8k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الستار رمضان: إعلان انضمام فائزين "مستقلين" انضمامهم إلى كيان أو تحالف سياسي ليس له قيمة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد الستار رمضان: إعلان انضمام فائزين "مستقلين" انضمامهم إلى كيان أو تحالف سياسي ليس له قيمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).