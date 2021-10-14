2021/10/14 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اجرى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اتصالين هاتفيين برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم مهنئا بنجاح الانتخابات العراقية .وذكرت وكالة الانباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي والحكيم يتلقيان التهاني من الكويت هاتفياً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي والحكيم يتلقيان التهاني من الكويت هاتفياً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي والحكيم يتلقيان التهاني من الكويت هاتفياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).