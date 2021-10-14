2021/10/14 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن وجود مبالغةٍ في المبالغ المصروفة؛ لتأهيل إحدى الساحات، فضلاً عن اختلاس مبالغ في مديريَّة البلديَّة ودائرة الصحَّة في محافظة النجف.وأشارت الدائرة، وفي معرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط اختلاسات ومبالغـة بمصروفات في دائرتين بالنجف المركز الخبري الوطني.

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