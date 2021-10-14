موقع أميركي يرجح عودة محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان

2021/10/14 | 10:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد موقع المونيتور الأميركي حصول العرب السنة بمختلف تحالفاتهم على اكثر من ستين مقعداً في البرلمان المقبل، صحوة سنية تؤشر قصة كبيرة في الانتخابات العراقية لعام 2021.

ورجح الموقع الاخباري الأميركي عودة رئيس البرلمان المنتهية ولايته رئيساً للبرلمان المقبل، مشيراً في هذا الصدد الى ما حققه السياسي الشباب من إنجازات سياسية، كرئيس للبرلمان، خلال السنوات الماضية.



وأشار الموقع الى ان العرب السنة في العراق أصبحوا أخيرا في وضع يؤهلهم لرفع مطالبهم بمستقبل العراق السياسي.

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