2021/10/14 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، توجيهاً للمفصولين السياسيين.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “نظراً لصدور الأوامر الإدارية الخاصة بتعيين الموزعين على ملاك هيأة التقاعد الوطنية ضمن المفصولين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقاعد توجه نداءً للمفصولين السياسيين المركز الخبري الوطني.

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