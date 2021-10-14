2021/10/14 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ترأس مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اجتماعا موسعا للجنة الوطنية لتنفيذ إستراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، بحضور ممثلين عن جميع الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة.وشدد الاعرجي في كلمة خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة مكافحة التطرف تعقد اجتماعا موسعا برئاسة الأعرجي المركز الخبري الوطني.

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