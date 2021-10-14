دورتموند يُحدد رقما خياليا لبيع هالاند

2021/10/14 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، عن قيمة المبلغ المالي الذي حدده بوروسيا دورتموند للتخلي عن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وقال برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير: “ريال مدريد طلب التعاقد مع هالاند، ودورتموند أبلغهم برغبته في الحصول على 250 مليون يورو”.

وأضاف: “في ريال مدريد أنكروا وجود شرط جزائي في عقد هالاند مع دورتموند، لذلك يتوجب التفاوض مع إدارة النادي الألماني”.

ومن المتوقع رحيل هالاند عن صفوف دورتموند بنهاية الموسم الحالي، رغم ارتباطه بعقد مع النادي الألماني حتى صيف 2024، في ظل اهتمام العديد من كبار أندية أوروبا بالتعاقد معه.

وأكدت الكثير من التقارير أن هالاند يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 75 مليون يورو، ولكن لا يحق تفعيله قبل صيف 2022، وهنا ستتدخل العديد من الأندية الكبرى لحسم الصفقة.

يذكر أن مانشستر سيتي يعد أبرز المهتمين أيضا بضم هالاند، وذكرت تقارير أنه سيسعى لحسم الصفقة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

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