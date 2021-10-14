كتلة قطبية منبعها روسيا تخيم على أجواء العراق

2021/10/14 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقع المتنبئ الجوي، أحمد التميمي، اليوم الخميس، أن تشهد البلاد طقسا باردا، خلال الأسبوع المقل، بتأثير من كتلة قطبية منبعها روسيا.وقال التميمي، في نشرة وزعها على عدد من وسائل الإعلام، إن […]

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