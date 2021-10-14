2021/10/14 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، القبض على 11 متهماً بالتعاطي والترويج في مناطق متفرقة من عموم المحافظة .وذكرت المديرية في بيان، أن “مفارز قسم شؤون المخدرات أنها ألقت القبض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 11 متهماً بتعاطي وترويج المخدرات في ميسان المركز الخبري الوطني.

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