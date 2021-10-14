جهاز مكافحة الارهاب ينفي إقالة رئيسه

2021/10/14 | 11:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجهاز: البروباغندا التي يُمارسها البعض بطريقة مُنتظمة على جهاز مُكافحة الإرهاب هدفها زعزعة ثقة المواطنين بهذه المؤسسة.

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