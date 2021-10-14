لبنان.. جريح بإطلاق نار بعد بدء توافد مناصري أمل وحزب الله أمام قصر العدل

2021/10/14 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط جريح نتيجة إطلاق نار على متظاهرين في منطقة الطيونة بعد بدء توافد مناصري حركة أمل وحزب الله إلى أمام قصر العدل احتجاجا على قرارات القاضي طارق البيطار في ملف تفجير مرفأ بيروت.

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