التربية: انهينا كافة الاستعدادات لإنجاح امتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط

2021/10/14 | 11:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن إنهاء الاستعدادات كافة؛ لإنجاح امتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنها "أنهت في وقت مبكر جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشددة "على الطلبة الممتحنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية للحفاظ على رصانة العملية التربوية".ودعا البيان "رؤساء المراكز الامتحانية الى اتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة أداء الامتحانات".وتابع، أن "وزير التربية علي حميد الدليمي تمنى النجاح والموفقية لجميع الطلبة وتحقيق أعلى مراتب التفوق والسير في إكمال مشوارهم العلمي بما يخدم مستقبل بلدنا العزيز".وأشار إلى أن "الوزارة اتخذت قراراً في وقت سابق يقضي بالسماح لطلبة الصف الثالث المتوسط الذين أدّوا امتحانات نصف السنة ولم يتأهلوا للمشاركة في الامتحانات الوزارية للدور الأول ولديهم ارقام امتحانية صادرة من مراكز الفحص بأداء الامتحانات في الدور الثاني".

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