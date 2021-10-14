2021/10/14 | 11:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن القاء القبض على (12) مطلوبا قضائيا بينهم "إرهابيين" اثنين، وضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة، في اماكن متفرقة من العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 تشرين الاول 2021)، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها قطعات قيادة عمليات بغداد لحفظ امن وسلامة المواطنين واستقرار مناطق العاصمة وتكثيف الجهود الاستخبارية والعمل وفق معلومات دقيقة، وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد.



تمكنت قوة من اللواء الـ (55) فرقة المشاة السابعة عشر من القاء القبض على إرهابي مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب".

واضاف البيان ان "العملية جاءت بعد رصد تواجده ضمن قاطع مسؤولية اللواء في منطقة المحمودية، وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجد أحد العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء العراقي وفق المادة 4/1 ارهاب توجهت قوة من اللواء الـ(24) فرقة المشاة السادسة وبالتنسيق مع خلية استخبارات ومكافحة إرهاب أبو غريب وتم رصد تواجده والقاء القبض عليه في منطقة "النصر والسلام" ضمن قضاء ابو غريب".

وبحسب البيان "تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة من اعتقال (5) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة خلال ممارساتها الأمنية ضمن قاطع المسؤولية في جانب الرصافة".

وفي سياق متصل، اشار البيان الى ان "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية القت القبض على متهمين اثنين وفق المادة (44) من قانون العقوبات العراقي، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها في جانب الكرخ".

واضاف البيان ان "دوريات شرطة نجدة "أبو غريب" وخلال تنفيذها لممارسة امنية ضمن سيطرة "العصرية" تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم اسلحة غير مرخصة "بندقية كلاشنكوف وبندقية M4 ومسدس وبندقية صيد" مع كمية من العتاد وحبوب ومادة الكرستال المخدرة واجهزة تعاطي المخدرات".

ولفت البيان الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسلة اعتقالات جديدة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلسلة اعتقالات جديدة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).