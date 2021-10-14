2021/10/14 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد منطقة الطيونة حالة من التوتر إثر اطلاق نار مع بدء تجمع أنصار حزب الله وحركة أمل لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام قصر العدل ضد قاضي التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، طارق بيطار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظاهرات وإطلاق نار أمام قصر العدل في بيروت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظاهرات وإطلاق نار أمام قصر العدل في بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).