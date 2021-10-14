ألمانيا..إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

2021/10/14 | 11:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات مدينة إيسن بولاية "شمال

الراين - وستفاليا" غربي ألمانيا،

الأربعاء، إبطال مفعول قنبلة ضخمة تعود

إلى الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945).

وكان 11 ألف شخص يعيشون في دائرة يبلغ نصف

قطرها نحو

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