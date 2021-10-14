2021/10/14 | 11:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم وفد من حكومة طالبان برئاسة وزير

الخارجية أمير خان متقي، إجراء زيارة

رسمية إلى أنقرة، الخميس.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول، إن

متقي غادر العاصمة القطرية الدوحة

متوجها إلى تركيا.

ومن المنتظر أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية "طالبان" يزور أنقرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية "طالبان" يزور أنقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).