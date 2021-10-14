سامراء:أكثر من 700 موكب خدمي وعزائي خلال زيارة الامام الحسن العسكري والعتبة تنجز مشروع صحن صاحب الزمان لخدمة الزوار

2021/10/14 | 11:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول هيئة المواكب في العتبة

العسكرية المقدسة "عباس الشرع" في تصريح

صحفي تابعته وكالة نون الخبرية عن

استقبال أكثر من 700 موكب خدمي وعزائي من

مختلف المحافظات خلال يومين قبيل

استقبال ذكرى استشهاد ا

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