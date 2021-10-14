قتلى وجرحى باحتجاجات حزب الله في بيروت

2021/10/14 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تخلل تظاهرة نظمها العشرات، الخميس، أمام مقر قصر العدل في العاصمة اللبنانية، بيروت إطلاق نار، أودى بحياة شخص، واصابة 8 آخرين.وذكرت وكالة رويترز: “قتيل و5 مصابين بجروح في إطلاق نار قرب […]

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