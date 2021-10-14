“نائب الغلابة” يتحدث لـ”NNC” بعد فوزه بعضوية البرلمان

2021/10/14 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أكد المرشح الفائز المستقل في دائرة النجف محمد عنوز، اليوم الخميس، أن من ضمن الملفات التي سنتصدى لها في الدورة البرلمانية الجديدة، الموازنة الاتحادية العامة للبلد، كذلك سنتابع مع الحكومة ملف […]

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