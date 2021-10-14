سقوط قتيل و5 جرحى في أعمال عنف ببيروت

2021/10/14 | 13:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر أمنية لوكالة رويترز، اليوم

الخميس، عن سقوط قتيل و5 جرحى نتيجة

لتبادل إطلاق النار.

وقالت وكالة رويترز: انه "تم إطلاق النار

على المحتجين، الذي بدورهم قاموا

بالبرد على مصادر إطلاق النيران"، م

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