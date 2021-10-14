العبادي يصدر موقفًا جديدًا من نتائج الانتخابات

2021/10/14 | 13:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

طالب حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، مفوضية الانتخابات بحسم الإشكالات التي أربكت الوضع العام، فيما أكّد دعم دعوات التهدئة والتضامن.

وقال العبادي في بيان، 14 تشرين الأول/أكتوبر، "نؤكد أنّ الأهم من الربح والخسارة الإنتخابية هو السلم والوحدة الوطنية، وسلامة وصلاح النظام السياسي الممثل للشعب، وعليه فإنّ الاصطفافات السياسية التي تهدد وحدة الشعب وسلامة النظام العام، مرفوضة".

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وأضاف العبادي، "إننا نعمل مع الجميع لتجاوز الأزمة، ونعتقد بأنّ الدولة تسع الجميع، وأنّ بناء أو انهدام الدولة مسؤولية مشتركة".

وتابع العبادي بالقول، "نشير إلى أنّ موقفنا من الإنتخابات كان وما زال واضحًا ومعلنًا، وهو غير خاضع لمصالح ذاتية أو منافع جهوية أو حسابات جبهوية، فقد طالبنا ومنذ انطلاق تظاهرات تشرين 2019 بإنتخابات مبكرة نزيهة لتحقيق العدالة وإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي، وباركنا إجراء الإنتخابات في 10/10، وفي نفس الوقت انتقدنا ارتباك إجراءات المفوضية، مما خلق لغطًا البلاد في غنىً عنه، وأوجد واقعًا يشوبه التصعيد المؤسف".

وأكّد العبادي، "دعم جميع دعوات التهدئة والتضامن، والعمل لإيجاد أرضية كفيلة بطمئنة جميع الأطراف".

كما دعا، مفوضية الانتخابات إلى "حسم الإشكالات التي برزت بالعملية الانتخابية والتي أربكت الوضع العام"، مشددًا أنّ "كسب ثقة الشعب بنظامه الإنتخابي هو الأهم، لضمان كسب ثقته بنظامه السياسي المراد منه إدارة البلاد".

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