2021/10/14 | 13:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، القبض على متهم بسرقة سيارة في منطقة المنصور ببغداد.وذكر بيان لمديرية مكافحة إجرام بغداد تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ أستخبر عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين بسرقة عجلة ومبلغ مالي في بغداد المركز الخبري الوطني.

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