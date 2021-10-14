بالوثيقة..السيد الصدر يعلن اسماء اللجنة الممثلة له في المفاوضات السياسية

2021/10/14 | 13:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عن اسماء اللجنة التي تمثله في المفاوضات السياسية.وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الصدر، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منها، فأن “اللجنة تتكون من حسن العذري كرئيس و والدكتور نصار الربيعي نائبا اول، ونبيل الطرفي كنائب ثاني وحاكم الزاملي مساندا لها”.

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