مدرب أربيل يحدّد أسباب النتائج السلبية ويعد بالتعويض

2021/10/14 | 13:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد مدرب فريق أربيل بكرة القدم أحمد مناجد أنه بحاجة لوقت أكثر لإيصال فكرته للاعبين، مبيناً، أن أزمة الإصابات أثّرت بشكل كبير على نتائج الفريق في الجولات السابقة .وقال مناجد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن " الفريق سيخوض مباراة مهمة مع النجف نسعى من خلالها إلى إعادة التوازن وتصحيح المسار بعد تعادلين وخسارة في الثلاث مباريات السابقة".وأضاف مناجد، أن" منذ تسلمه قيادة الفريق أجرى خمس وحدات تدريبية، بواقع وحدة تدريبية في اليوم، استطاع أن يخرج بتوليفة جيدة من اللاعبين يمكنها أن تقدم مستوى طيباً أمام النجف "،لافتاً الى أن " الجهاز الفني للفريق بحاجة الى وقت أكثر لايصال أفكاره وتنفيذها من قبل اللاعب ".وتابع مناجد، أن" تشكيلة اللاعبين لم تشهد تغييرات كاملة سوى تغييرين فقط "، مشيراً الى أن " الجهاز الفني لايمكنه إجراء تغييرات كبيرة، إلا عند انتهاء أزمة الاصابات التي ألقت بظلالها على نتائج الفريق في الجولات السابقة".

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