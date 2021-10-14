2021/10/14 | 13:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الخميس، احصائيات إنجازاتها خلال الأسبوع الماضي.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المديرية أصدرت اليوم إحصائيات إنجازاتها خلال الأسبوع الماضي”، لافتة الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأحوال والجوازات تصدر إحصائيات إنجازاتها خلال الأسبوع الماضي المركز الخبري الوطني.

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