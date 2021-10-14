2021/10/14 | 13:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قالت الشرطة النرويجية إن رجلا دنماركيا يشتبه في قتله 5 أشخاص بقوس وسهام في النرويج تحول إلى دين الإسلام في وقت سابق، وإن الشرطة كانت تتابعه بسبب مخاوف من التطرف.وأوضح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة النرويجية: مهاجم كونغسبرغ اعتنق الإسلام مؤخرا المركز الخبري الوطني.

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