المرصد السوري: مقتل 9 من العناصر الموالية لطهران في قصف إسرائيلي استهدف تدمر

2021/10/14 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل تسعة من عناصر الميليشيات الموالية لطهران في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص في وسط البلاد.

واكد المرصد في بيان له أن الاستهداف أدى أيضا الى إيقاع سبعة جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لتدمير النقاط المستهدفة.

وأشار الى ان القصف الإسرائيلي استهدف مواقع ومراكز تابعة للميليشيات التابعة لإيران من ضمنها مركزًا للتدريب وبرج للاتصالات يقعان على بعد عدة كيلومترات جنوب غربي مدينة تدمر وشرق مطار التيفور العسكري.

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