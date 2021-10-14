تجدد إطلاق النار في لبنان ومقتل امرأة في منزلها

2021/10/14 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

قتلت امرأة في منزلها بمنطقة الطيونة، اليوم الخميس، بعد أن اخترقت رأسها رصاصة قناصة خلال تجدد إطلاق النار بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكان شخصين قد قتلاً في وقت سابق، فيما أصيب تسعة جرحى برصاص القناصة في صفوف المتظاهرين السلميين، جراء إطلاق النار عليهم عند مستديرة الطيونة، وتمكن الجيش من إلقاء القبض على أحد القناصين في شارع بدارو.

وتطالب التظاهرة أمام قصر العدل في بيروت بكف يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بسبب تسييه التحقيقات، وتقام الوقفة احتجاجية رفضاً لتسييس تحقيقات جريمة انفجار مرفأ بيروت وتنديداً بقرارات القاضي طارق البيطار واستكاراً للتدخل الاميركي.

يشار إلى ان جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي كانت مقررة للبحث في ملف تحقیقات مرفأ بيروت أرجئت الى موعد لم يحدد ريثما يتم التوصل الى حلول لتجاوزات المحقق العدلي.

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