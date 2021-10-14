قائد حرس حدود المنطقة الرابعة : العاملون في / نينا / اثبتوا انهم فرسان الكلمة

2021/10/14 | 13:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ هنأ قائد حرس حدود المنطقة الرابعة اللواء خلف لفتة البدران الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ بمناسبة الذكرى الـسادسة عشرة لتأسيسها.وقال البدران في برقية تهنئة :" نتقدم بالتهنئة الى نقيب الصحفيين العراقيين رئيس مجلس ادارة الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / مؤيد اللامي و العاملين في الوكالة ،والى الاسرة الصحفية والاعلامية في العراق ، بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة مرور ١٦ عاما على تأسيس الوكالة ".واضاف :" لقد اثبت العاملون في هذه الوكالة ، وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة ، انهم فرسان الكلمة في الميدان بنقل الحقائق من اجل عراقنا العظيم "./انتهى

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