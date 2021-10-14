العمليات المشتركة تهنئ / نينا / بالذكرى الـسادسة عشرة لتأسيسها

2021/10/14 | 13:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تقدم المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي بالتهنئة الى نقيب الصحفيين العراقيين رئيس مجلس ادارة الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / مؤيد اللامي ، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتأسيس الوكالة .واشاد الخفاجي بالدور المتميز للوكالة في نقل المعلومة الصحيحة بدقة ومهنية ، والمستوى الاعلامي المتميز للعاملين فيها ، متمنيا لها المزيد من التقدم لخدمة العراق وشعبه ./ انتهى9

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