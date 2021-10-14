قتلى و جرحى في اندلاع نزاع عشائري عنيف جنوب العراق

2021/10/14 | 13:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، الخميس، بمقتل واصابة 3 أشخاص بنزاع مسلح شمال شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لـNRT عربية (14 تشرين الاول 2021) بأن " نزاعا مسلحا اندلع بين أفراد من عشيرة (البو طويل) بقضاء الدواية شمالي شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة نتيجة خلافات سابقة على أرض زراعية وشفلات انتهت بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطرة".

وأضف المصدر، أن " الشجار ما يزال مستمرا وتحاول القوات الأمنية السيطرة عليه، لكن تواجه صعوبة في اقناع الأطراف باللجوء إلى الهدنة".

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