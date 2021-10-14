مقتدى الصدر يخول 4 شخصيات للتفاوض السياسي وعقد التحالفات

2021/10/14 | 13:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، 4 شخصيات للتفاوض السياسي وعقد التحالفات لمرحلة ما بعد الانتخابات.وقال الصدر في وثيقة حصل NRT عربية ​(14 تشرين الأول 2021)، "نود إعلام جميع الاطراف السياسية أن اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها حصراً، ولايحق لأحد التدخل بعملها كائنا من يكون هم:

حسن العذاري رئيسا لها، نصار الربيعي نائبا أولا له، و نبيل الطرفي نائبا ثانيا، حاكم الزاملي مساندا لها".

وأضاف أن "للجنة عامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، على ان يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات..



وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة".

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