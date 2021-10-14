الكهرباء: جاهزون للربط الخليجي بنسبة 87%

2021/10/14 | 13:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، الخميس أن الوزارة أصبحت جاهزة لمشروع الربط الخليجي بنسبة 87%، فيما تحدث عن أمر واحد عالق فقط.وقال موسى، إنه “إلى حد وقت قريب، كان هناك زيارة للسفير الكويتي، وتباحثنا بشكل جدي مع وزارة الكهرباء المضي بموضوع الربط الخليجي الكهربائي”.وبين أن “جميع الجزئيات المتعلقة بوزارة الكهرباء العراقية …

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