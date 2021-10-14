2021/10/14 | 13:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرى استشهاد الإمام العسكري (ع) في 10 ربيع الأول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المئات يتوافدون الى سامراء مشيا على الاقدام) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المئات يتوافدون الى سامراء مشيا على الاقدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).