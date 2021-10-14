"الطاقة الدولية" ترجح ارتفاع الطلب على النفط بمقدار نصف مليون برميل يوميا

2021/10/14 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن من المتوقع أن تؤدي أزمة الطاقة العالمية إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار نصف مليون برميل يوميا، مما يمكن أن يزيد التضخم ويبطء تعافي العالم من جائحة كوفيد-19.

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