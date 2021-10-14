2021/10/14 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تكثيف الجهود العربية لاتخاذ مواقف تتلائم مع المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التغيرات التي يشهدها العالم والتطلع إلى التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات البيئية بين الدول العربية .

هذا ما جاء في كلمة المخول في إدارة وزارة البيئة الدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي خلال مشاركته في مؤتمر وزراء البيئة العرب المنعقد حاليا في القاهرة ،لمناقشة متابعة البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة والموقف العربي في جميع الاتفاقيات البيئية الخاصة بالتصحر والتنوع البايولوجي.

حيث بيّن الفلاحي أن العراق بادر بمشاريع ورؤى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والطاقات المتجددة والتنوع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر البديل .

وزير البيئة وكالة أكد أهمية تنفيذ الدول العربية التزاماتها وفق وثائق مساهماتها الوطنية مما يتطلب توحيد الجهود للتفاوض في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي سوف تعقد نهاية هذا الشهر في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة الذي سيكون ذا مخرجات مهمة للعمل المناخي .

يشار إلى أن اجتماعات المكتب التنفيذي تعقد برئاسة ليبيا بينما تعقد اجتماعات المجلس الوزاري برئاسة مصر، ويوافق يوم الاجتماع الوزاري الاحتفال بيوم البيئة العربي فيمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة وفود وخبراء البيئة بالدول العربية المشاركة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشارك في أعمال الدورة 32 لوزراء البيئة العرب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشارك في أعمال الدورة 32 لوزراء البيئة العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).