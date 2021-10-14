2021/10/14 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش ماض في إجراءاته الميدانية لمعالجة الوضع

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