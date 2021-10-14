المطالبة بألغاء إتفاقية - خور عبدالله - المذلّة ؟! - عبد الجبار نوري

2021/10/14 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري المطالبة بألغاء أتفاقية " خور عبدالله " المذلّة!؟ عبدالجبارنوري المقدمة:أنتابتني خاطرة مرّة وحزن عميق عند مشاهدتي للمرشحين لشغل البرلمان العراقي في أنتخابات تشرين المبكرة وهم يقدمون برامجهم ولم أرى أحداً منهم يتكلم عن موضوع الخور العراقي المسلوب ، لذا كان دافعاً لي للكتابة عنه لعلي أقدم تذكيرا وحثاً للنواب الفائزين بالمطالبة بألغاء الأنتفاقية المجحفة بحق العراق ورفض التنازل عنه للجارة ا ......





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