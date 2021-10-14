المالكي يؤكد ضرورة تجاوز ازمة نتائج الانتخابات ومعالجة مفوضية الانتخابات للطعون والشكاوى

2021/10/14 | 15:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضرورة تجاوز ازمة نتائج الانتخابات ومعالجة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للطعون والشكاوى التي تقدمت بها القوى السياسية .وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الإئتلاف:" ان المالكي التقى بمكتبه اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين ، ومجمل الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة ، كما تم التطرق الى مجريات العملية الانتخابية التي جرت مؤخرا في البلاد".وشدد المالكي على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، معربا عن امله في تجاوز ازمة نتائج الانتخابات ومعالجة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للطعون والشكاوى التي تقدمت بها القوى السياسية لتجاوز الشكوك والاشكالات الكبيرة التي رافقت العملية الانتخابية.بدوره، قدم السفير كوتراشيف التهنئة الى رئيس ائتلاف دولة القانون بمناسبة اجراء الانتخابات وتقدم ائتلاف دولة القانون فيها ، مبينا اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائيَّة والاستعداد للتعاون في المجالات كافة./انتهى7

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