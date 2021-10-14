تجمع عشائري في كركوك دعما للقوات الامنية والجيش

2021/10/14 | 15:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/حضر محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري والفريق ركن علي الفريجي قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة ونائبه اللواء الركن عبد الرزاق النعيمي وقائد الفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية اللواء فاخر دعير علي البهادلي ،تجمعا عشائريا في قضاء الحويجة ونواحيها المحررة دعما للقوات الامنية وجهودها في محاربة الارهاب .واشاد الجبوري ،بجهود رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقيادة العمليات المشتركة وقواتنا الامنية بجميع صنوفها وتشكيلاتها في تحقيق الامن ومحاربة الارهاب ودعم جهود الاعمار وتعزيز قوة الدولة وهيبتها ..مؤكدا ان قواتنا الامنية هي عنوان الشرف والتضحية ودعمها ووجودها وحضورها عامل استقرار لخدمة جميع مواطني كركوك .واثنى المحافظ على دور العشائر وعلماء ورجال الدين في ترسيخ الاستقرار واشاعة ثقافة التعايش والسلام بين جميع مكونات كركوك ./انتهى

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