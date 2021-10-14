النفط: قطاع الغاز في العالم يتطلب مزيداً من الاستثمارات

2021/10/14 | 15:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الخميس، ضرورة زيادة الاستثمارات والدعم لمشاريع تطوير قطاع الغاز في العالم.وقال اسماعيل في كلمته خلال مشاركته في أعمال أسبوع منتدى الطاقة العالمي في روسيا الذي افتتح أعماله أمس، أن “هناك اهمية لتنظيم سوق الغاز العالمي، والاسراع بتنظيم آليات تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، من قبل الدول المنتجة”، داعياً الى “معالجة حالة الإرباك الحاصلة في الأسواق العالمية نتيجة النقص الحاصل بالامدادات من قبل الدول المنتجة، وزيادة كبيرة في الطلب”.وأكد “ضرورة استفادة الدول المنتجة للغاز من تجربة “اوبك +” في التعاطي الواقعي مع الانتاج والاستهلاك العالمي ومعالجة التحديات والازمات التي […]

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