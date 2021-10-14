شاب عراقي يغفو بجانب رفيق العمل.. فينجو باعجوبة من ذبح محقق

2021/10/14 | 15:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوجئ شاب من سكان العاصمة بغداد، من محاولة ذبح، اقدم عليها زميله في العمل، أثناء عودتهما للمنزل، رغم عدم وجود أي خلافات بينهما.

الشاب بهاء حيدر، الذي نجا من موت محقق، تحدث لـ NRT عربية، عن تفاصيل الحادثة قائلا: "انا اعمل في محل لبيع الكهربائيات في منطقة الكرادة، وبعد انتهاء عملي قمت باقفال الدكان والركوب مع رفيقي الذي عمل معي مؤخرا، اي نحو شهرين ونصف من الان، ونحن في الطريق اخذني النوم قليلا ولم استشعر الا وسكينا تُضع على رقبتي وتحدها، سرعان ما استيقظت من الغفوة وقاومت المهاجم الذي تبين انه رفيق، وتمكنت من ابعاد السكين باعجوبة، رغم تعرضي لاصابات حادة في رقبتي".

وأضاف أنه "أثناء وقوع الحادثة، طلبت من رفيقي الذي حاول قتلي ايصالي الى اقرب مستشفى وفعلا نفذ الامر، لكن كانت نيته المراوغة واخذي الى موقع اخر، حيث عدت للمقاومة ومحاولة الاستنجاد بمن في الشارع ، من بينهم الشرطة، الذين لم يتدخلوا نهائيا!".

وتابع، أنه "بعد مراوغة ومقاومة، تمكنت من فتح باب السيارة واضطراره الى الايقاف من ثم هروبي نحو الشارع والاستنجاد بنقطة امنية، تقع بالقرب من مقر كتاب الامام علي، حيث سرعان ما قام احد المنتسبين باطلاق النار كاشارة تحذيرية، من ثم تدخل الاخرون وقاموا بايصالي الى المستشفى".

وتساءل، بهاء، "كيف يمكن للشرطة ان تتخلى عن واجبها المتمثل بمساعدة الناس وانقاذهم في الحالات الطارئة"، مطالبا "وزير الداخلية بالتدخل ومعرفة اسباب هذه التقاعس".

وأكد في نهاية حديثه، أن "المتورط بقتله يقبع حاليا في السجن".

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