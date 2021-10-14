موقع NRT ينشر نتائج محطات الاقتراع المحجورة في بغداد

2021/10/14 | 15:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل NRT عربية على تقرير النتائج لمحطات الاقتراع المحجورة التي تم إجراء عملية العد والفرز الالكتروني في قاعة الجندي المجهول ببغداد.

وتضمن التقرير محافظة بغداد بمحطاته في الرصافة الدائرة الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة.

وفيما يلي نتائج تلك المحطات..

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