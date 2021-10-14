الكشف عن حقيقة قطع طريق أربيل - الموصل

2021/10/14 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

نفى مصدر مطلع، اليوم الخميس، الانباء التي تحدثت عن قطع طريق الموصل – أربيل احتجاجاً على اختفاء أصوات إحدى المرشحات الانتخابية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "لا صحة للانباء التي تحدثت عن قطع أهالي سهل نينوى للطريق الرابط بين الموصل واربيل على خلفية اختفاء أصوات مرشحتهم يسرى رجب في الدائرة الأولى".

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