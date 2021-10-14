حزب الله وحركة أمل تعليقا على أحداث بيروت: الاعتداء يهدف إلى جر البلد لفتنة ‏مقصودة يتحملها المحرضون

2021/10/14 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حزب الله وحركة أمل، تعليقا على

الاعتداء على تظاهرة الطيونة اليوم، إن

الاعتداء يهدف إلى جر البلد لفتنة

‏مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون.

وجاء في بيان مشترك لحزب الله وحركة

أمل، أنه "في تمام الساعة

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