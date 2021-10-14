بعد الأحداث الأخيرة.. تحذير هام من الجيش اللبناني للمدنيين

2021/10/14 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت قيادة الجيش اللبناني على الأحداث

الأمنية في منطقة الطيونة التي شهدت

إطلاق نار كثيف على خلفية إعتصام نفذه

مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" ضد قاضي

التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وقالت قيادة الجيش في

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