مقتل مسؤول في شرطة طالبان في أفغانستان

2021/10/14 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى انفجار عبوة لدى مرور عربة تقل مسؤولاً من شرطة طالبان في شرق أفغانستان، اليوم الخميس، إلى مقتله وإصابة 11 شخصاً آخرين بجروح، حسب ما أعلن مسؤولون.

واستهدف الانفجار في أسد أباد عاصمة ولاية كونار، قائد شرطة منطقة شيغال، وفق مسؤول من طالبان.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس، طالباً حجب اسمه: “قتل قائد الشرطة واصيب 11 شخصا بجروح”.

وأكد طبيب في مستشفى كونار المركز لفرنس برس استقبال 11 جريحاً، 4 من طالبان و7 مدنيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم داعش خرسان الذي ينشط في شرق أفغانستان، تبنى في السابق هجمات مماثلة على طالبان.

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