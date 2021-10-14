اجراءات جديدة لتسهيل معاملات المواطنين في مديرية المرور

2021/10/14 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن إجراءات جديدة تخص لوحات الإقليم وتسهيل معاملات المواطنين.

وقال مدير إعلام المرور العامة حيدر كريم إن “هناك ورقة تفاهم بين الإقليم وبغداد من اجل توحيد اللوحات المرورية وتسهيل الإجراءات على المواطن”.

واضاف “ننتظر الإجراءات حال اكمالها وسوف يتم الإعلان عنها”، لافتاً، إلى أن “ورقة التفاهم تتضمن عدة فقرات مهمة تصب في مصلحة المواطن ىسواء في المركز او الإقليم”.

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