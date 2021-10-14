2021/10/14 | 15:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، ضرورة زيادة الاستثمارات والدعم لمشاريع تطوير قطاع الغاز في العالم.وقال اسماعيل في كلمته خلال مشاركته في أعمال أسبوع منتدى الطاقة العالمي في روسيا الذي افتتح أعماله أمس، أن “هناك اهمية لتنظيم سوق الغاز العالمي، والاسراع بتنظيم آليات تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، من قبل […]

ظهرت المقالة عبدالجبار: قطاع الغاز في العالم يتطلب مزيداً من الاستثمارات أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالجبار: قطاع الغاز في العالم يتطلب مزيداً من الاستثمارات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالجبار: قطاع الغاز في العالم يتطلب مزيداً من الاستثمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).