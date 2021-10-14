تدشين 3 مدن اقتصادية جديدة في غزة



تدشين 3 مدن اقتصادية جديدة في غزة
2021/10/14 | 16:54 - المصدر: المورد نيوز
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